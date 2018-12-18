菁英盃　牛丸拒絕球證荒謬要求

周日(16日)在青衣運動場舉行的菁英盃A組賽事東方龍獅對和富大埔，和富大埔以2比1勝出，上半場東方龍獅前鋒艾華頓扳平入球一度引起爭議，東方龍獅教練陳婉婷在個人facebook講述當時情況。



以下是陳婉婷在facebook留言：



輸了比賽過後，沉澱、思考、重新出發。雖然不開心，但仍然欣賞和滿意球員的表現、拼搏的態度，他們都做了球員應該做的事。



上半場己隊的入球引起不少聲音和爭議，但作為教練，我的確為外界對球員的批評而抱不平。當然，若果我是對方的職球員，也許會同樣不滿。因為大家的觀點與角度不同，正如有球員認為是受傷而踢出界，亦有球員認為是解圍後再處理受傷，我相信球場中二十二個球員也未必每一位清楚整個過程。但不論觀點如何，球証重新開球直至判入球有效後才暫停比賽，並承認犯錯，問己隊能否讓對方立即射入一球，把比數改為2:1。擾攘一輪，球員傳來不同的聲音，有點混亂，我要求第四球証交代場中的事，卻從未得到任何回應。最後我拒絕此荒謬的要求，以免香港足球成為世界的笑柄。



比賽勝者為王，敗者為寇，大埔在最後奠勝，我們輸得服也輸得起。雙方球員皆落力比賽，卻因此事而大煞風景。然而若果外界把球証的問題轉為球員專業操守、球隊體育精神的批評，實是不公和可笑。

