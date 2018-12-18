【突發】曼聯宣布解僱領隊莫連奴

曼聯周二(18日)官方宣布，領隊莫連奴已經離隊。官方表示，感謝莫帥在任期間在球會的工作，並祝他將來一切順利。



聲明亦指，曼聯會以一名臨時領隊代替莫連奴執教球隊至季尾，不過尚未公佈人選。英國傳媒報道，現任曼聯助教卡域克好大機會暫時坐正。



今季曼聯戰績低落，英超排第6，在剛過去的英超大戰「雙紅會」作客利物浦，曼聯以1比3慘敗，射門錄得6:36的差劣數據，批評聲音此起彼落，這場敗仗亦成為莫連奴在曼聯生涯的告別戰。



55歲的莫連奴於曼聯在任兩年半，領軍144場取得84勝32和28負，共贏得2016社區盾、2016/17英聯盃及2016/17歐霸盃3項錦標。



莫連奴由被兩年前備受睇好，可以率領曼聯王者再臨，重奪英超冠軍，到今季眾叛親離，敗走奧脫福，歸根究底犯下七宗罪。



1.洗腳唔抹腳

莫連奴執教曼聯之後，大灑金錢增兵，轉會花費遠比前兩位主帥莫耶斯、尹戈爾都多。「寸王」執教首季，就以破當時轉會費紀錄，近9000萬鎊收購保羅普巴，上季以7500萬鎊買盧卡古，季中用50萬周薪天價人工簽阿歷斯山齊士。最弊係呢班貴價貨，表現名不副實，更加凸顯莫連奴亂使錢。



2.泊大巴戰術保守

當主要競爭對手曼城、利物浦、車路士大踢進攻足球，兼獲得佳績時，莫連奴仍然採用保守戰術「泊大巴」，場面難睇之餘，成績又唔好，梗係罪加一等。



3.得罪管理層

莫連奴喺今夏集訓時，就曾經公開批評球會唔肯開水喉買人，矛頭直指行政總裁伍德沃德，公然同老細過唔去，當然冇運行啦。



4.卸膊冇承擔

曼聯每次輸波，莫連奴總係賴球員踢得唔好，好似同自己嘅戰術無關，自然引來球員不滿，同「性格球星」保羅普巴決裂只係冰山一角。



5.公關技巧差

球隊失利之後，面對傳媒訪問，往往不耐煩，敷衍了事，甚至罵記者，盡顯寸王本色，公眾形象差，令球會承受壓力，想保佢都保唔住。



6.成績唔達標

對於曼聯呢種豪門來講，目標一定係聯賽或歐聯冠軍，莫連奴教曼聯第1季，聯賽僅第6位，上季雖然攞亞軍，但落後冠軍曼城19分，歐聯16強出局，今季表現再插水，球會同球迷都不能接受

。



7.生不逢時

曼聯喺費格遜時代太成功，費Sir文化植根太深，無論莫耶斯、尹戈爾、莫連奴其實都舞唔掂呢隻紅魔鬼，恐怕就算曼聯換帥，新領隊都未必有作為。



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