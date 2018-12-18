【怒炒寸王】難敵宿命　寸王的莫三季魔咒

葡萄牙籍名帥莫連奴曾經係世界最佳教頭之一，去到邊贏到邊，但大家發現一個現象，就係佢教一隊波未試過長過三季，因此有「莫三季魔咒」！



波圖 2002-2004

執教波圖可以話係莫連奴嶄露頭角時期，剛滿40歲嘅莫連奴於2002年初入主波圖，第2季組成強勁班底，連奪葡國聯賽、盃賽及歐洲足協盃，帶領波圖登上3冠王寶座，之後一季亦蟬聯聯賽，更爆冷贏歐聯錦標。



車路士 2004-2007

喺波圖兩季半後，莫連奴強勢加盟英超車路士，執教首季就贏得英超及聯賽盃兩料冠軍，之後一季亦成功蟬聯聯賽，第三季亦連贏聯賽盃及足總盃，但失落聯賽，去到第4季終於捱唔住，季初同班主阿布拉莫域不歡而散，離開英超。



國際米蘭 2008-2010

休息接近一季後，莫連奴轉赴意甲發展，加盟國際米蘭，並成功創造國米最輝煌時期，由於當年意甲冇咗祖雲達斯，基本上係國米獨大，莫連奴首季即奪意甲錦標，之後一季仲協助球隊連奪意甲、意大利盃及歐聯錦標，登上三冠王寶座，之後莫連奴決定離隊，去西甲執教皇家馬德里。



皇家馬德里 2010-2013

喺意甲極之成功嘅莫連奴強勢過檔皇馬，登上銀河艦隊做艦長，首季只為球隊奪得西班牙盃，之後「莫二季」嚟料，贏得西甲寶座，可惜去到第三季無以為繼慘食白果，就連莫帥自己都承認失敗。



車路士 2013-2016

莫連奴其後重返車路士，回巢首季未有錦標落袋，但表現為球迷受落，其後「莫二季」又嚟料，連奪英超及聯賽盃成為雙料冠軍，可惜去到第三季又中咗莫三季魔咒，因為一個女軍醫搞到同球員不和，執教未夠半季離隊。



曼聯 2016-現在

休息半季，莫連奴期間不時與曼聯傳緋聞，最終喺2016年夏天落實加盟，而莫帥喺加盟首季就幫曼聯贏得聯賽盃及歐霸盃雙料冠軍，並憑此重獲歐聯資格，但可惜「莫二季」嚟到曼聯失靈，僅獲英超亞軍，第三季甫開始已經四面楚歌，最終捱唔住黯然離隊。



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