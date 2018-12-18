【怒炒寸王】聖誕不快樂　重演3年前噩夢

12月18日，莫連奴慘食曼聯無情雞，嚟緊聖誕肯定冇晒Mood啦！不過，對於「寸王」嚟講，聖誕前被炒魷，其實都唔係咩新鮮事，事關佢喺3年前嘅12月17日，當時帶住車路士以1比2不敵李斯特城之後，就即刻被炒，不過今次嘅日子，就係輸波之後遲多陣先炒，但究竟點樣可以帶住失落心情過聖誕，「寸王」應該有晒經驗，你哋唔使替佢擔心啦！



3年前嘅車路士，當年佢哋以衞冕身份出戰，點知踢完16輪就只得4勝3和9負，排名倒數第5，只係較護級安全線多1分，班主阿布拉莫域就被迫痛下殺手。話說當時車路士更衣室又係大混亂，好多球員都唔聽「寸王」支笛，其中仲包括首席球星夏薩特添！



至於今季嘅曼聯，雖然戰績冇當年「車仔」咁差，但現時落後前4多達11分，就算唔使愁要降班，都一樣唔係頂級球會可以接受。再講，依家嘅「紅魔鬼」更衣室，咪又係內部混亂，其中保羅普巴同阿歷斯山齊士等等，好似個個都唔妥「寸王」一樣，結果相近嘅背景、相近嘅戰績，自然會有相近嘅結果，「寸王」被炒都係意料中事啦！



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI