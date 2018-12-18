【怒炒寸王】話明係寸王　點會唔得罪人呀？

莫連奴外號「寸王」，有呢個外號點會嫌虛呀？事實佢過去執教生涯可謂得罪人多稱呼人少，同球員、傳媒、足總、歐洲足協甚至球會班主都有牙齒印，襯家一籮籮，佢衰咗，都不知幾多人開香檳呀！



得罪老闆阿布拉莫域

俗語有話「你永遠同意你老闆」，但莫連奴嘅世界完全冇呢回事，因為佢要調番轉要老闆同意佢，亦因為咁，佢首次執教車路士，捱到2007年就因為同班主阿布拉莫域意見不合，劈炮唔撈！



與C朗拿度師徒反目

莫連奴同C朗拿度都係葡萄牙人，以為佢哋同聲同氣，如果你咁諗實在太天真喇，兩個咁有個性嘅人走埋一齊，其實係好難合作，不過佢哋閂埋門嘈交，出面冇乜邊個知，莫連奴離開皇馬後，有知情記者爆料，原來佢兩師徒試過衝突，幾乎喺更衣室開拖添呀！



場內粗口問候女軍醫

莫連奴為人躁狂，乜人都鬧，但有啲事當你做咗就要付出代價，2016年車路士嘅女軍醫事件，就搞到球會同莫連奴極之頭痕，當年車仔女軍醫EVA人見人愛，全隊球員都錫晒佢，但莫連奴涉嫌喺球場內爆粗鬧佢，之後演變成歧視事件，據報球會要賠償七位數字英鎊，球隊成績一落千丈，最後莫連奴亦烏紗不保。



同90後代表普巴不和

莫連奴之前同班7、80後相處和睦，但似乎對住班90後就冇晒符，出現唔少磨擦，車路士年代同夏薩特水火不容，入主曼聯後就有件極品保羅普巴，今季莫連奴同保羅普巴嘅衝突出晒面，人哋啱啱先贏咗世界盃冠軍，返到嚟使咩受你莫連奴氣？卒之搞到曼聯更衣室七國咁亂，仲點踢波呀？



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