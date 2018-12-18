【怒炒寸王】超筍賽程　卡域克做新蘇拿利

曼聯炒咗領隊莫連奴，依家班波暫時會由助教卡域克帶住，雖然球會話明將會去招聘新嘅看守領隊，負責帶隊到季尾，不過喺未有新人選公布前，卡域克嚟緊將會帶隊去迎接聖誕賽程。



依家先睇番「紅魔鬼」嚟緊比賽（下表），嚟緊聖誕快車首輪就只係作客16位嘅卡迪夫城，然後「扑星Day」就會喺奧脫福對19位嘅哈特斯菲爾德，之後係除夕主場對11位嘅般尼茅夫，跟住係1月3號作客14位嘅紐卡素，同5號足總盃對英冠球隊雷丁，簡單講，全部都係實力有限。真正嘅硬仗，曼聯要到1月14日先作客熱刺咋。



老實講，如果曼聯有正常發揮，嚟緊呢段賽程真係幾好踢，一旦踢得好連場勝利，就好似今年10月西甲皇馬，炒咗教練洛佩特吉，提升咗B隊教頭蘇拿利上嚟，又係一上場行運醫生醫病尾，連贏幾場，最後呢位前阿根廷國腳就順利坐正做咗「銀河艦隊」教頭添！話唔定今次卡域克有運，佢就會做到蘇拿利第二，坐正「紅魔鬼」教頭位都唔奇呀！



曼聯未來6場賽程

日期 賽事 對手(排名) 贏波指數(最多5＊)

23/12/18 英超 客對卡迪夫城(16) ＊＊＊＊＊

26/12/18 英超 主對哈特斯菲爾德(19) ＊＊＊＊＊

31/12/18 英超 主對般尼茅夫(11) ＊＊＊＊

03/01/19 英超 客對紐卡素(14) ＊＊＊＊

05/01/19 英足盃 主對雷丁(冠21) ＊＊＊＊＊

14/01/19 英超 客對熱刺(3) ＊＊＊