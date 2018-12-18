【精英賽】這個魅力 這個意義　妳有同感嗎?

一生只得一次精英，或許十分適合形容，今年首次打入2018-19NIKE全港學界精英籃球比賽的張祝珊英文中學。作為「張記」的舊生，今日在林士德體育館看到一班師妹踏上精英賽舞台，覺得感受特別深。



張祝珊是港島東區傳統名校，本學年升大學率高於90%，可想而知這是一間多重視學業的學校。據我對學校的理解，她們仍是在天台的露天小球場練習，所以當我看到學校奪得港島D1第3兼打入精英賽，我第一個反應肯定是驚訝。今日在精英賽分組賽第二場賽事，張祝珊面對實力高一班的裘錦秋中學（葵涌），球員都出盡力去防守，並做好每一球進攻，即使在全場落後的情況，都沒有放棄任何一個機會，大概她們都知道，要踏上這個全港學界籃球的大舞台，真的十分難得。終場雖然以21:36不敵對手，但看到母校的轉變，令我有深深的感動。



「今次是我們創校以來第一次打入精英賽，實力上一定不夠對手，但我們都很盡力，爭取每一個上籃的機會。」張祝珊隊長湯欣悅說。前年奪得D2冠軍，2年後就以D1季軍踏上精英賽舞台，當然遠超一班師妹的想像：「一開始沒有想過，只以D1出線為目標，但看著大家一場比一場打得好，慢慢就有可以踏足精英賽場館的想法。」



在張祝珊芸芸高材生中，要在學業上拿到好成績、好名次，需要比其他同學更加努力。但這一班女生，卻願意每星期抽出2天時間，放在籃球訓練上，到底這項運動有什麼吸引力，體育老師Miss Yung說：「籃球帶給她們快樂，這個團隊運動令她們學會團結，尤其是中學女生，透過籃球令她們互相更認識對方，變成好朋友，去關注大家。」幾乎每天放學都要補習、學琴，但一星期總有2天練習可以讓她們減壓，享受團結一致練波帶來的樂趣，或許這就是籃球的魅力，也是一生只有一次精英的意義。









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