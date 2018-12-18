【怒炒寸王】曼聯新帥人選係施丹？

莫連奴喺賽季一半未到就離隊，搞到仲要面對多條戰線嘅曼聯被迫進入群龍無首嘅狀態，因此邊位領隊會接寸王棒入主奧脫福球場，嚟緊將會成為魔迷最關心嘅話題，就等我哋分析下究竟下任曼聯領隊有咩人選，同埋睇睇外國博彩公司嘅賠率。



1 施丹-3倍

前皇馬功勳主帥施丹，喺莫連奴臨離任曼聯領隊嘅時候，就成為接班人大熱門，仲有傳呢位法國主帥為咗準備入主「夢劇場」，已經開始惡補英文，就連唔少外圍莊家都不停調低施丹成為曼聯下任主帥嘅賠率，絕對值得參考。



2 干地-13倍

上季季尾曾經同莫連奴大演口水戰嘅前車路士領隊干地，都好有可能成為曼聯新帥。呢位意大利教頭，當年喺祖雲達斯執教時，就同曼聯中場保羅普巴合作過，法國球星仲成功係祖記陣中發光發熱，明顯同干地夾得埋，如今保羅普巴已經成為曼聯隊中嘅核心人物，兩人好有可能喺「夢劇場」再續前緣。



3 普捷天奴-4倍

熱刺領隊普捷天奴近年喺倫敦球會嘅表現有目共睹，除咗帶領熱刺躋身Big 6前列之外，仲成功培養出多位球員。不過熱刺近年為幫補重建球場嘅使費，球隊增兵資金嚴重被削減，發展前途唔算明朗，而且講到球會規模，熱刺此終冇得同曼聯比較，嚟緊呢位阿根廷主帥隨時有跳船嘅可能。



4 卡域克-6倍

前曼聯中場卡域克自上季宣佈掛靴之後，就一直跟莫連奴喺曼聯教練團隊中做助教，不過寸王離隊之後，佢好有可能上位坐正紅魔帥位。其實曼聯搵退役球員頂檔做領隊已經有前科，當年莫耶斯遭炒魷之後，名宿傑斯曾臨危受命，做過幾場代理主帥，今次卡域克都有可能有樣學樣。



其實仲有好多人選，包括白蘭斯(13倍)、阿里基(21倍)、傑斯(26倍)，甚至費格遜同雲格都係範圍人選。



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