【東體爭議】炒莫連奴不如趕走格拉沙

曼聯同莫連奴結束賓主關係，部分球迷望住寸王執教之下，球隊內部士氣日差、踢法沉悶、戰略老套、成績下滑，由一場又一場「畀啲時間莫連奴」變咗「我睇咗啲乜嘢」，你會感覺到，球迷對莫連奴不滿情緒爆瀉，但今次球會炒莫連奴，係咪真係值得曼迷高興？



其實自格拉沙家族2005年入主紅魔之後，曼聯可以話正式由一支足球隊變成一部賺錢機器，每樣決定係以錢字行先，喺格拉沙家族心目中，錢比起球會傳統更重要，曼聯只係生財工具而已。當年因為仲有費格遜頂住，有成績之下，年年業績又靚，咁就冇事冇幹，因為格拉沙家族深信，有成績就有球迷有贊助商，錢自然會嚟。



現時曼聯最為人詬病，係青訓系統出現斷層，冇自己球員接班，因為管理層為咗盡快取得回報而不斷透過「買人」來解決問題，現時紅魔鬼陣容入面，自己青訓產品真係一隻手數得晒。



今次炒莫連奴其實某程度上都係錢問題，因為曼聯係美國上市嘅股價，近3個月已經跌咗超過27%，要止血就要有行動，但係如果格拉沙管理球隊理念唔變，嚟多幾多個高人，都只係惡性循環，曼聯個死局係唔會變。格拉沙家族一日唔走，曼聯一日唔會有好日子過！



●渡邊年