【怒炒寸王】喪執2.38億　莫連奴去教狼隊？

莫連奴嘅紅魔之路雖然最終黯然落幕，由於合約未完，佢將獲曼聯賠償2400萬鎊(約2.38億港元)，不過出晒名鍾意「食老本」嘅佢，的而且確曾經蠃盡各大錦標，唔少人都因為過往嘅輝煌成績，依然視佢為世界級教練，所以對莫帥嚟講，絕對唔洗擔心冇後路，就等我哋嚟睇睇寸王下一站會去邊。



1. 國際米蘭

莫連奴呢次同曼聯高層、球員甚至球迷都搞到不歡而散，不過呢個場面其實已經唔係第一次，綜觀佢近年嘅執教史，都可以見到唔少類此案例，唯一例外，就肯定係國際米蘭。寸王當年執起國米教鞭之後，曾經帶領呢支意甲豪門喺2009/10賽季，勇奪3冠王佳績，其中包括幫助藍黑軍團重拾失落45年嘅歐聯冠軍，最終就算離隊，葡萄牙領隊都係同國米和氣收場。國米近年除咗聯賽畀競爭對手祖雲達斯壓制之餘，歐戰成績都唔算出色，想重現昔日輝煌，無理由唔搵莫帥。



2. 狼隊

莫帥如果嫌意大利太遠，留喺英超都係一個唔錯嘅選擇，咁啱英超今季新軍狼隊，就好有可能成為寸王嘅下家。有留意狼隊近年發展嘅球迷，都會留意到隊中除咗有一大批高質葡萄牙兵之餘，連領隊紐奴都係葡萄牙人，呢一切都要多得球會同「超級經理人」佐治文迪斯留下嘅不解之緣。世界這麽小，咁啱佐治文迪斯同時仲係莫連奴嘅代表，狼隊葡萄牙味咁重，莫帥如果成功入主，同球員同聲同氣，更衣室都好教好多，仲隨時可以留係英超帶隊向曼聯作復仇一擊，絕對諗得過。



3. 葡萄牙國家隊

不過講到同聲同氣，有邊隊會比自己國家隊更容易夾。莫連奴多年嚟帶過唔少球隊，縱橫大大小小球會級賽事，唯獨未試過執教國家隊。查實不嬲實行實用性踢法嘅莫連奴，已經多次喺盃賽制嘅各項歐洲球會賽事贏過冠軍，足以證明自己嘅執教理念，攞嚟踢盃賽絕對唔係問題，嚟緊葡萄牙將會挑戰2020年歐國盃，有莫連奴帶領嘅葡萄牙絕對會成為焦點，唔知寸王會唔會認真考慮呢？



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