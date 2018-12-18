【精英賽】心誠2連勝　隊長李浩智：不能輕敵

「2018-19年度NIKE全港學界精英籃球比賽」周二（18日）進行首階段賽事，男子E組基督教香港信義會心誠中學迎戰聖公會聖本德中學。前者憑隊長李浩智攻入全場最高13分，以42比34擊敗聖本德，目前在精英賽首階段錄得2戰全勝，極大機會以首名資格出線。



比賽開段兩隊手感冰冷，長達4分鐘皆無得分進帳。心誠憑著鐘諾言和郭之恒先後切入命中，率先「破零」，首節領先7比2。次節心誠雖有李浩智和張聰恒聯手射入三球3分，但聖本德頻頻衝擊禁區搶分，追至12比16結束半場。易邊後盧贊光3分命中，一度將差距縮窄至1分，惟心誠多點開花下仍然保持領先優勢。最後階段聖本德被迫採取犯規戰術，心誠眾將罰球命中率雖未算理想，卻足以讓球隊以42比34取得精英賽第二勝，周四（18日）將決戰陳瑞祺（喇沙）書院。



心誠今年與聖本德、陳瑞祺和天水圍循道衛理中學同處E組，得以在首階段避開列強，但隊長李浩智仍謙稱不會輕視任何一支隊伍：「能夠進入精英賽的球隊，都是各個分區的精英。我們會以平常心面對每場比賽。」他又大讚一眾乙、丙組師弟：「我們A Grade人數不足，所以會把B、C Grade同學叫來幫忙，雖然往日合作機會不多，練習時間也不同，但他們防守很積極，彼此默契也培養得不錯。」即將畢業的李浩智期望在香港籃球的最高舞台延續籃球生涯：「我想成為職業籃球員，希望效力東方龍獅。」







支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh