【怒炒寸王】利迷：早知嗰日射少你10腳啦

曼聯怒炒莫連奴，呢個消息呢幾粒鐘簡直震撼全球球壇，包括曼聯球迷在內，大部份英超迷都好似一致認同「寸王」抵死，不過唯一係「紅魔鬼」死敵利物浦嘅球迷，反而喺呢個曼聯艱難時刻，戥「寸王」唔抵喎！究竟佢哋係貓哭老鼠？定真心撐曼聯永續莫連奴呢？大家即刻睇睇網民點講，再自己評價喇！



Yannie：當日射少10腳，今日就唔會搞成咁啦！

Kelvin：我宣布，利物浦已經成為英超其餘19隊公敵。

jht：過唔到聖誕

5sm222：有無帶埋LKK走？

k2thomas：悶蛋足球，BYE

阿努阿圖瓦：好！啟動埋迪比回購條款

seven3137：完來三隻手指係甘既意思

054D：太短視，知唔知摩佬為曼聯做左幾多野？

estateman：以現在我曼質素演出，費蛇刀教唔掂

麥伶伶：普捷天奴好過拖舟，但換教頭都應有正面反應

syl0706：psg有冇去歐聯投訴，違反公平競技原則



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