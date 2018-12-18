【港超專版】螳螂盡本分　掛靴前提攜師弟

時光飛逝，2002年在南華展開職業球員生涯的謝敏榮，下月（1月）5日便滿36歲，面對掛靴前的「最後時光」，花名「螳螂」的他除希望保持上陣機會，為夢想FC爭勝外，亦想一盡「大師兄」的本分，協助幾位年輕隊友茁壯成長！■圖/文：戴陶蔚



今季開鑼前，謝敏榮曾揚言希望在夢想FC「踢番晒之前一季無踢嘅波」，證明尚有能力在綠茵場上奔馳，為信任他的「駒總」（夢想FC CEO梁智駒）和「細榮」（夢想FC主教練梁志榮）賣命，以報知遇之恩。講的時候雄心壯志，實際呢？「我哋做過隊友，大家都係踢左邊，『螳螂』有幾多料我好清楚，搵得佢就預咗佢幫到手，唔止幫到隊波，亦幫到隊中嘅年輕球員。」「細榮」詳道。



熱愛踢波感激駒總細榮信任

夢想FC自上季成立以來，不僅成為年輕球員「上位」的階梯，亦給予「老將」機會證明自己，前港隊隊長陳偉豪上季就以表現證明自己仍是一位具「卡士」的後衞。同樣情況亦發生在今季加入夢想FC的梁子駿和謝敏榮身上。「最衰季初集訓時傷咗，頭幾場踢唔到，如果唔係我應該踢得仲多，好多謝『細榮』同幾位教練咁信任我。講真，喺看台上睇住隊友贏波，同有份落場但輸波，我寧願揀後者，因為我真係好鍾意踢波！」平日嬉皮笑臉的「螳螂」，突然嚴肅地分享內心世界，令記者有點不知所措。



「螳螂」憶述當日在南華青年軍追隨「偉哥」（前南華教練黃文偉）和「木咀」（前南華教練顧錦輝）時，他和其他隊友如梁子駿和郭建邦等，彼此都非常熱愛足球。反而今時今日，他眼中的年輕隊友無論質素及條件有多好，就是「鍾意踢波」的程度不夠。「可能依家太多娛樂，我哋嗰陣都好爛玩，但我哋更鍾意踢波，會早啲到球場落吓磨（馬騮搶球），收操後會留低射吓楣、射龜。依家班後生嘅隊友？都有嘅，不過好多時要我哋叫或者屈佢哋留低先會囉，哈哈！」難道「大師兄」歸位，想伺機教訓師弟們？「點會呀？我講吓佢哋同我哋舊時有咩唔同啫，依家佢哋好多個技術都好好，只係信心唔太夠，仲要啲時間。不過唔咁快彈起住都好，如果唔係我邊有得踢呀？」在隊中既是前輩又是「開心果」的謝敏榮笑謂。



力推「同路人」彭林林潘栢安

最後，「螳螂」要求記者多向球迷介紹夢想FC的年輕球員，他說：「好似彭林林同潘栢安咁，雖然仲讀緊書，但都好勤力及接受意見，我唔係話自己好叻，但有時見到佢哋做得唔係咁好或者行錯咗，我都會同佢哋傾吓，提點吓，佢哋都肯聽。兩個都有份喺省港盃港隊初選名單，希望佢哋愈踢愈好啦！」咦，兩位都是左路球員，好偏心啫！



未來投入青訓延續熱情

雖然曾經表示希望可以再踢一、兩年才掛靴，但謝敏榮在訪問期間就表示，好大機會在今季後便全情投入青訓教練的工作。「2002年到依家都夠啦！正因為我好鍾意足球，所以就算唔再踢都會去教，希望可以繼續做同足球有關嘅工作。當然我要再考高啲License先得，依家得C牌唔夠用。」



另一大計成家立室

「螳螂」透露今季後除了可能掛靴，還有另一大計，就是成家立室，他「四萬咁口」話：「我同『阿Lam』（女朋友）一齊都好耐喇，係時候踏入人生另一階段，你明啦！」終於肯結婚了，恭喜「阿Lam」！恭喜「螳螂」！