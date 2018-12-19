迪布尼世界波！英聯盃曼城入4強

英聯盃8強賽事，曼城作客李斯特城有驚無險，射贏12碼入4強！雖然只係英聯盃，但藍月亮陣容好有誠意，領隊哥迪奧拿派奇雲迪布尼、阿古路、馬列斯落場，級數絕對於對手之上，迪布尼亦展現球星級數射入世界波。但李城唔係好蝦，馬克艾拜頓回敬靚窩利追成1:1完場，互射12碼李城3球員射失，曼城殺入準決賽，離衞冕又行近一步。



冇史達寧同利萊辛尼，但曼城仲有奇雲迪布尼發功。呢名比利時球星本季傷多過踢，但一復出就交到功課，14分鐘禁區左腳交右腳，於兩名敵衞夾攻下施冷箭射爆近柱，客軍領先1:0。李城迪馬雷格雷稍後左輔位抽射省中敵衞飛去網角，曼城後備龍艾利真歷梅歷治飛身撲出。



換邊後雙方互有攻守，李城73分鐘追平，馬克艾拜頓右輔位一攞跟手窩利抽入遠柱追平。77分鐘馬列斯入到禁區危險地帶，窄位起左腳射遠柱僅僅出界，83分鐘加比爾捷西斯仔禁區內被咸沙袓靴里明顯侵犯，但球證竟然冇表示。1:1完場後即時互射12碼，曼城雖有史達寧宴客，但艾利真歷梅歷治先後救出占士麥迪臣同蘇恩古嘅射門，基斯甸富治斯又射高，曼城總比數贏4:2過關。另一場8強戰，英冠米杜士堡爆冷主場0:1輸畀英甲中游份子伯頓，認真失威。



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