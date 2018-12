【今日睇波指南】多仔輸波拜仁搶韁

星期三深夜又有德甲好波,拜仁慕尼黑主場大戰RB萊比錫。今季「拜超」變番德甲,拜仁再唔係無敵之師,依家僅排聯賽第三位。榜首多蒙特輪換輪出禍,今輪意外輸波,拜仁梗係趁呢個大好機會,去縮窄雙方積分差距。拜仁好睇,RB萊比錫亦係理想對手,呢班波出晒名攻力強,每次打拜仁都份外落力,佢哋剛於歐霸盃出局,再戰德甲當然想打翻身仗,今仗娛樂性十足,唔係唔睇呀嘩?



直播表

周四1:30am 德甲 史浩克04 Vs 利華古遜 Now 670、FOX +

周四1:45am 法聯盃 艾米恩斯 Vs 里昂 Now 638;有線614、654台

周四3:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs RB萊比錫 Now 670、FOX +

周四3:30am 德甲 雲達不來梅 Vs 賀芬咸 Now 671、FOX +

周四3:30am 德甲 緬恩斯 Vs 法蘭克福 Now 672、FOX +

周四3:30am 德甲 弗賴堡 Vs 漢諾威 on.cc 東網

周四4:05am 法聯盃 馬賽 Vs 斯特拉斯堡 Now 639;有線615、655台



