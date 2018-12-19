【特稿】蘇斯克查教波掂唔掂呀？

挪威名將蘇斯克查勢成曼聯新領隊，好多球迷都對「娃娃臉殺手」嘅球技印象深刻，不過教練生涯大部份時間喺挪威度過嘅佢，教波掂唔掂就唔係好多人知。現年45歲嘅蘇斯克查喺挪超執教莫迪成績勁好，但佢曾經短暫執教卡迪夫城，但戰績就令人失望。



蘇斯克查嘅教練生涯由曼聯預備組開始，2010年贏得預備組聯賽冠軍後，回流挪威執教莫迪，而且執教頭2季就連贏2屆挪超聯賽冠軍，到第3季雖然成績下滑只得聯賽第6位，但都拎到個挪威盃冠軍。要知道莫迪喺挪威並非頂級班霸，蘇斯克查拎嗰2次聯賽冠軍，係莫迪史上頭2個聯賽錦標，呢3季成績亦令蘇斯克查教波聲望大增。



2014年1月，蘇斯克查回流英超，中途接手執教大混亂嘅卡迪夫城，當時呢間威爾斯球會深陷降班漩渦，球迷又群起反對班主陳志遠，內憂外患嚴重，蘇斯克查上任後亦冇能力拯救呢隻沉船，最終以包尾身份降班。卡迪夫城之後一季喺英冠開咧繼續沉淪，結果蘇斯克查喺9月中就被炒魷。



蘇斯克查2015年回歸執教莫迪，表現亦都回復生氣，上季同啱啱完結嘅球季都拎到聯賽亞軍，僅次於挪威班霸洛辛堡。蘇斯克查執教頂級球會嘅能力仍未可以肯定，但佢主張進攻足球嘅理念，肯定可以先討好曼聯粉絲，莫迪今季入63球係挪超入波最多球隊，比起入球第2多嘅冠軍隊洛辛堡(51球)仲要多出12球。



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