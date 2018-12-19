總結：湖人又輸！大帝開聲想佢加盟

湖人喺NBA作客以110:115不敵籃網，勒邦占士攻入全場最高嘅36分，搞到對方球迷忍唔住為佢嗌MVP，最後都要再輸，難怪賽前有消息話，大帝希望球隊增強實力，公開招募塘鵝嘅安東尼戴維斯。



其實勒邦占士打得唔差，佢喺第2節帶領湖人打出9:0攻勢，上罰球線嘅時候籃網球迷仲幫佢嗌MVP，可惜佢喺第4節關鍵時刻熄火，最後一擊勉強射3分又框都唔中，就算佢全場有36分、13個籃板同8次助攻，湖人依然連輸2場，



緊接湖人遇上塘鵝，由於今季勇士同火箭各有問題，據講勒邦占士希望湖人高層做嘢，簽個好拍檔幫佢嘗試爭總冠軍，當有記者問大帝點睇安東尼戴維斯可能加盟，佢咁答：「咁肯定好正，真嘅，肯定好正，簡直係不可思議。」



同日，鷹隊喺主場以118:110咬傷巫師，林書豪後備上陣12投6中，取得16分、3個籃板同4次助攻，當中有12分喺第4節攻入，連環剷籃摧毀對方，協助鷹隊結束3連敗。相反，禾爾得15分同6次助攻，唔能夠拯救巫師。



溜馬 91:92 騎士

鷹隊 118:110 巫師

籃網 115:110 湖人

金塊 126:118 獨行俠

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