【睇。體人物】我矮小但鬥心強大－戴芷渝

「就算我不是來自籃球名牌學校，但我有熱愛籃球的心，我覺得大家可以嘗試去認識，我是一個怎樣的球員。」來自沙田崇真中學的戴芷渝，曾代表香港出戰U16賽事。雖然身形矮小，但鬥心強大， 犧牲不少玩樂時間，就是為了與喜愛的籃球作伴。



由小五開始接觸籃球，當時的戴芷渝，對籃球仍未有太大熱誠：「因為媽媽本身打波，當時她叫我去玩玩，我就抱著嘗試心態去打波。」籃球一向有很大魔力，慢慢地戴芷渝由「玩玩」開始由衷地愛上這個運動：「我很享受每次打波、比賽時間，既然自己很熱愛籃球，就應該付出更多時間去認真對待，就算犧牲玩樂時間，我都覺得值得。」



沙田崇真中學，並不是傳統籃球名校，但一班球員鬥心，並不會比其他學校比下去，特別是隊長戴芷渝。「很多人都會覺得，我的身高這樣，有不是來來自名校，一定不是很入流球員，但我想讓大家知道，我很熱愛籃球，很想讓大家知道來自崇真的我是誰。」



在上屆精英賽與漢華一戰，沙田崇真中學雖然不敵漢華，但當日表現贏盡掌聲，來到今屆，戴芷渝雖然與隊友定下12強目標，但她更希望，能與隊友一起享受過程：「我覺得打一場比賽，是大家的回憶，為了這個目標一起奮鬥，一起渡過很多練波時間。 我會鼓勵隊友盡力去打，就算未能達成目標，亦創造了屬於我們球隊獨特的回憶。」



記者：王藝霖







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