【阿King】蘇斯克查仲未夠　要搵埋呢兩人

之前一傳盛傳莫連奴被炒之後，施丹將會成為曼聯新主帥，「寸王」依家真係落台，但繼任人反而係之前冇乜人提起嘅紅魔名宿蘇斯克查。老實講，以施丹殿堂級地位，梗係唔會咁傻，依家去執爛攤子啦。



反觀，蘇斯克查並冇呢種包袱，加上佢喺紅魔鬼地位舉足輕重，佢教唔教得掂仲未知，但起碼係曼聯球迷願意接受嘅人選。



皆因呢位娃娃臉殺手正係曼聯光輝歲月嘅代表人物之一。佢喺1999年歐聯決賽補時3分鐘入波，幫曼聯反勝拜仁慕尼黑，簡直係將「魔性澎湃」發揮到極至。



曼聯現時人腳唔差，欠缺嘅只係精神力量，如果蘇斯克查可以將恩師費格遜嘅領軍靈魂，重新注入紅魔鬼，球隊肯定可以重生。



值得一提，1999年曼聯「三冠王」陣容，除咗蘇斯克查之外，仲有2位挪威人朗尼莊臣同貝治，可見挪威人曾經代表咗曼聯一個美好年代。



3位挪威人都係蔗渣價錢，踢出燒鵝味道，同現時曼聯天價球星高薪低能，形成強烈對比，令人更懷念當年嘅紅魔鬼。



曼聯聘請蘇斯克查領軍之後，如果可以再搵埋朗尼莊臣同貝治幫佢手，話唔定就係拯救紅魔鬼嘅良方。



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