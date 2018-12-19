【曼聯新帥】蘇B真成魔　但合約好小家囉

曼聯正式宣布聘請名宿蘇斯克查擔任看守領隊一職，代替周二(18日)被炒嘅莫連奴，但合約只係直至今季結束為止。至於之後可唔可以轉「長工」，就要睇成績。



其實曼聯官網今朝已經「唔覺意」宣布呢個消息，但好快又刪除。挪威首相索爾伯格亦曾搶先曼聯喺twitter宣布，蘇斯克查成「魔」，雖然之後又係刪除，但大家都心知肚明咩事啦。



45歲嘅蘇斯克查嘅教練生涯由曼聯預備組開始，2010年贏得預備組聯賽冠軍後，回流挪威執教莫迪，而且執教頭2季就連贏挪超聯賽冠軍。



2014年1月，蘇斯克查回流英超，中途接手執教大混亂嘅卡迪夫城，但無法拯救呢隻沉船，最終以包尾身份降班。



蘇斯克查2015年回歸執教莫迪，表現亦都回復生氣，上季同啱啱完結嘅球季都拎到聯賽亞軍，僅次於挪威班霸洛辛堡。



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