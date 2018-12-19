【西多夫】1張圖解釋莫連奴落鑊原因

莫連奴被曼聯解僱，時間上好突然。寸王執教紅魔兩年半，我最深印象嘅1張圖係，上個月紅魔對水晶宮，賽後莫連奴攬實域陀連迪路夫，充滿至少還有你，值得我去珍惜嘅味道，可以解釋到佢落鑊原因。



我講過曾經好憎莫連奴，後來面對現實認同佢係世界頂級教練，所以我唔覺得，佢喺呢個時候被炒係因為戰術過時。當然我冇法辦法知道，報道話曼聯9成球員唔支持寸王係咪真，但高層一定Feel到佢嘅管理出現問題，先至決定斬纜請佢離開。



其實紅魔喺開季第2場聯賽輸畀白禮頓，沙柏已神預言莫連奴會喺4個月內走人，過唔到聖誕，或者當時大家睇到，只係當佢發噏風。不過事實證明，效力過曼聯嘅沙柏睇多好多嘢，佢明白管理層唔會容許，莫連奴同保羅普巴長期內戰。



上個月曼聯喺主場以0:0打和水晶宮，賽後莫連奴公開批評球員冇鬥心，但其實佢喺賽後，超熱血咁攬實域陀連迪路夫，對方喺比賽尾段拉傷右腳大腿，都要搏埋最後一啖氣，拐住單拖搶贏兩個對手解圍，所以寸王要畀Like佢。



我唔識讀取人心，不過莫連奴攬實域陀連迪路夫，的確有奏起至少還有你嘅旋律，佢唔會為打和水晶宮執到1分開心，佢慶幸嘅，係隊中仲有人願意冒住重傷危險，貫徹佢嘅足球理念，可惜呢個場面，我更加感受到寸王身邊真係冇咩人。 文：西多夫



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