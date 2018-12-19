【精英賽】女兒當自強　林大輝省靚招牌

說起林大輝中學，你會想起什麼？近年在學界男籃崛起的沙西區「奇兵」，還是由連浩駿、梁兆華和陳翊麟三位甲一球員組成的「星級教練團」？縱然林大輝女籃從來不在鎂光燈下，她們依然默默努力，一步一步爬升到分區亞軍，今年更殺入精英賽次輪，只為證明「林大輝不只有男子籃球隊」。



「2018-19年度NIKE全港學界精英籃球比賽」進行首階段最後一日賽事。賽前女子A組協恩和林大輝兩戰全勝，提前確保出線資格，周三（19日）兩隊碰頭，面對協恩全場緊逼，儘管林大輝大比分落後，依然奮力爭搶每一個籃板，不放棄任何搶斷反擊的機會。最終隊長潘琪詠和李倩儀合力攻入12分，以14比90落敗。驟看無疑是一場大敗，卻是協恩首階段三場勝仗中，錄得的最小分差。



克服恐懼 突破極限



被協恩大炒76分，李倩儀沒有如想像中難過，只有對球隊無所畏懼、永不言棄的表現自豪：「我們的目標從來都是贏自己，儘管沒有勝算，我們依然嘗試瓦解協恩的全場緊逼，不斷把球帶到前場，已經超出了水準和預期。」超越自己絕非口頭上說說，終場前1分鐘李倩儀3分命中，打斷協恩27比0的攻勢。「我不是射手，面對強隊更難有出手機會，但在中學最後一年、最後一次精英賽，我只想放膽試試看自己能夠做到什麼。」



林大輝不只男子籃球



林大輝女籃兩年前由D2升上D1，由四強不入到今年獲得沙西區亞軍，晉級精英賽，一步一步走來，踩過無數輕視與偏見。「對我們來說，精英賽一直都很遙遠。



提起林大輝，人們只會想起男子隊，從來沒有人理會女籃。」她續說道，眼裏滿是不甘：「其實我們付出的努力一點不比男生少，只是一直無法證明自己。」數年奮鬥，換來的是一次機會，一次在學界最高舞台證明實力的機會：「能夠打入精英賽，還晉級次輪，真的很興奮很開心。證明林大輝女籃也有實力擊敗其他球隊。」



打出亮眼成績，李倩儀最感激的是一群同樣熱愛籃球的隊友：「我是一個很重視籃球的人，但籃球是Team work，只有我一個人重視遠遠不夠。我們大家都很努力，才有今天的成續。」教練陳翊麟（占士）亦功不可沒。「占士由中二教到我中六，中途從來沒有放棄過我們，陪伴、支持著球隊一天一天成長。」