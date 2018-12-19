【曼聯新帥】紅魔替工主帥的三世宿命

蘇斯克查今次係以看守領隊身份執教曼聯，合約僅至今季結束為止，換言之只係1份「替工」，睇番曼聯歷史，原來之前只曾出現2位看守領隊，而且都係威爾斯人。



第1位係1958年2月上任嘅占美梅菲，當時曼聯遭逢「慕尼黑空難」，傳奇主帥畢樹比受傷，由占美柊菲擔任看守領隊至球季結束，其間帶隊22場取得5勝7和10負。



曼聯第2位看守領隊已經係2014年4月上任嘅傑斯，當時莫耶斯被炒，身為球員兼教練嘅傑斯接手，踢埋餘下4場，取得2勝1和1負。



呢位紅魔名宿因為未能坐正，毅然決定離開母會，直至今年先至重執教鞭，成為威爾斯國家隊主帥。



值得一提，加埋蘇斯克查，曼聯史上3位看守領隊，有2人係「後費Sir時代」出現，反映近年紅魔鬼帥位屬於球會史上最難坐時期。



之前2位看守領隊都係收咧後冇得留低，大家拭目以待，睇下蘇斯克查可唔可以打破宿命。



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