【力奇】我撐蘇B　由基本做起啦！

魔迷唔易做！力奇我都係「紅魔鬼」球迷，自從費Sir喺2013年退休，曼聯就一直未好過。先後捱過莫耶斯同尹戈爾時期，然後直到莫連奴揸Fit，叫做贏過吓聯賽盃同歐霸盃，算係止一止「魔迷」嘅冠軍癮，但要真正重振「紅魔」皇朝，對唔住，真係唔易囉！



要開創皇朝，成就冠軍，除咗話要你有實力，好多時仲要配合運氣、形勢同對手。老實講，自從費爵爺離開奧脫福，英超已經進入新世代，曼城嘅強大，仲有車路士同利物浦等強勁對手，依家嘅競爭程度，真係前所未有激烈。既然我哋用到名氣勁爆嘅「寸王」都一樣搞唔番起，依家放手一搏，從頭再嚟，搵番個真正明白球會傳統同文化，所謂有「魔性」嘅蘇斯克查做領隊，的確令力奇有所期待。



睇番依家球壇上，曾經喺曼聯有過光輝歲月、深得「紅魔」上下同球迷尊重，而又展開咗領隊教練生涯嘅雖然唔少，但真正有成績嘅其實好有限，好似較具資歷如布魯士、曉士同恩斯等，一直帶領二、三流球隊，唔見得特別出色。至於新生代好似傑斯同加利仔等，要佢哋即刻救番隊波，能力上始終令人懷疑。反而依家上任做看守領隊嘅「蘇B」，似乎的確係最適合人選，話晒之前教莫迪喺挪超贏過3次冠軍，喺曼聯青訓又教過波，就算話佢之前帶卡迪夫城踢英超搞到降班，不過家陣畀過一手靚牌佢，以「蘇B」依家嘅經驗，話唔定真係可以殺出條血路。



最後想同各位「魔迷」講講，曼聯係英超史上最成功球隊，一定係眾矢之的，任何其他英超球會都想我哋衰，但最好嘅回應從來都唔係靠把口，冇成績就講乜都冇意思。大家可以做嘅似乎係繼續全力支持，給予「蘇B」耐性。始終大家要記得，依家嘅對手係超級強大，而今時今日嘅「紅魔鬼」，距離頂級的確有距離，如果大家仲戀棧昔日光輝，唔肯放低光環從頭做起，包括一班球星如果唔肯踏實去踢出「魔性」，搶好每一球波，重振曼聯皇朝都只會係得個講字囉！





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