【德甲直播】弗賴堡全攻陣轟漢諾威

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今晚東網繼續免費播德甲快車，弗賴堡主場鬥漢諾威，呢場比賽亦安排咗英語旁述，兩軍剛戰都失利而回，今晚遇上實力次一皮對手都矢志走出低谷，預期會係一場對攻決賽，弗賴堡主場演出較可靠，但漢諾威往績佔優，黑柴推介中位數2.5球大盤。

（on.cc東網周四凌晨3時30分直播）



上齊彈藥改踢3-4-3

弗賴堡上輪作客輸咗畀降班膽杜塞爾多夫，表現令人失望，好在佢哋向來靠主場搵食，今季主場8戰取得3勝3和兩負不俗成績，近期贏勁旅慕遜加柏同RB萊比錫都入到3球，足見主場出擊火力唔講得笑，前線除咗前國腳尼斯彼德臣同當弗嘅禾特舒密特掛帥外，今場面對榜尾弱旅，教練史特拉希仲打算改踢343進攻陣式，傷愈復出嘅射手尼達列治拿同另一攻擊手約歷拉維都有機會落場，實行出齊彈藥炮轟對手。



漢諾威啱啱被拜仁大炒4蛋，位列包尾作客亦差，今季8場作客未贏過只得3分，近5場作客仲勁失14球，睇賽績當然唔開胃。



不過計陣上表現又未至太差，佢哋向來打弗賴堡都有心得，歷來18次碰頭取得8勝6和4負優勢，近5次對賽更保持不敗，佢哋今季前線可用球員其實甚多，既然正選嘅富克洛同淺野拓磨唔弗，今晚會畀機會美國前鋒波比活特掛帥，睇番佢哋近8次對弗賴堡全部有入波同失波，預期今晚都係對攻好戲，2.5球大盤可取。



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