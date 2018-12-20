【世冠盃】大聖爺爭氣入3粒　即將取代C朗

自從C朗拿度離開皇家馬德里，球迷一直以為加里夫巴利可以取代其地位，但半季過去，巴利喺西甲只入4球，表現遠離預期，好在嚟到世界冠軍球會盃，巴利終於做番一個攻擊球員應有表現，周四(20日)凌晨在阿聯酋上演嘅世冠盃4強戰，巴利連中三元，協助皇馬3比1擊敗鹿島鹿角，決賽對東道主艾阿恩，皇馬捧盃話咁易！



皇馬今仗控制戰局，射門16次共8次中框，攻勢好有效率，完半場前1分鐘巴利殺入禁區，左路窄位射入先開紀錄，下半場53及55分鐘，巴利再把握兩次埋門機會完成帽子戲法，皇馬領先3球大局已定，末段鹿角憑土居聖真破蛋，皇馬最終贏3比1。



巴利今仗出盡鋒頭，60分鐘被換出接受球迷歡呼威到盡，留力準備決賽，在個人紀錄上，巴利在世冠盃上陣5場入6球，成為世冠盃史上入球第2多球員，史上最多入球球員係C朗，共入7球，巴利只要喺嚟緊決賽取得士哥，就可追平C朗，入兩球以上就可成為史上第1，相信佢會好好把握呢個機會。



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