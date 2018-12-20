【英聯盃】輸開有條路　阿仙奴吞熱刺兩蛋

剛在聯賽2比3不敵修咸頓被打破22場不敗身嘅阿仙奴，周四(20日)凌晨在英格蘭聯賽盃8強主場迎戰熱刺，結果再吃敗仗，熱刺以2比0淘汰對手，一報早前英超輸2比4之仇，同晚車路士以1比0小勝般尼茅夫，雙雙殺入4強。



早前阿仙奴4比2反勝熱刺被視為今季英超最佳賽事，今次再度碰頭雙方同樣鬥得激烈，上次阿仙奴落後劣勢下都追得番，不過今次冇咁好彩，開賽20分鐘南韓前鋒孫興民單刀埋門建功，為熱刺先開紀錄，半場熱刺領先1比0。



下半場阿仙奴大反擊，但多次機會未能扳平，仲喺59分鐘輸多粒，迪利阿里單刀埋門乖巧挑射入網，將比數改寫成2比0，最終熱刺淨勝兩球淘汰阿仙奴，殺入4強。



車路士1比0擊敗般尼茅夫，雖然比賽過程一面倒，但車仔唯一入球都幾有運，夏薩特於下半場84分鐘近門勁射，省中對方後衞手部入網，先至贏到，如果呢球波擋出，般尼茅夫頂到加時甚至互射12碼，邊隊晉級就好好難講囉。



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