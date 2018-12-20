總結：3分射到手軟！火箭怒破聯盟紀錄

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火箭喺NBA主場以136:118掃低巫師，占士夏登攻入35分，帶領球隊5連勝，重返西岸前8名，而且火箭全隊瘋狂射入26個3分，打破騎士喺16/17年球季創出嘅25球聯盟紀錄！



占士夏登同基斯保羅喺第1節已分別開炮，協助火箭建立領先優勢，結果占士夏登取得35分、3個籃板同9次助攻，基斯保羅有21分、2個籃板同8次助攻，而且分別射入6個同5個3分，加上隊友交到貨，最後火箭全隊嘅3分55投26中，怒破聯盟紀錄。



其實火箭隊史單場射入最多3分紀錄只係22球，證明經過近期連勝，佢哋嘅球員回復番比賽信心，特別係今場比賽前，占士夏登對上4場平均每場有39.5分、7.3個籃板同7.5次助攻，重新進入MVP超神狀態，相信未至於失落季後賽席位咁慘情。



同日，勇士作客以103:108不敵爵士，史堤芬居里有32分、3個籃板同3次助攻，杜蘭特有30分、7個籃板同2次助攻，不過KD打到躁晒，曾經用飛吻同粗口回敬敵對球迷，搞到勇士最後輸波。相反，米切爾得17分、5個籃板同6次助攻，都幫到爵士終止2連敗。



黃蜂 110:99 騎士

魔術 90:129 馬刺

76人 131:109 紐約人

塞爾特人 103:111 太陽

速龍 99:96 溜馬

公牛 93:96 籃網

火箭 136:118 巫師

公鹿 123:115 塘鵝

木狼 123:129 活塞(加時)

爵士 108:103 勇士

拓荒者 99:92 灰熊

帝王113:132 雷霆



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