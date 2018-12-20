紅魔出手啦！曉姆斯Available

曼聯由開季前至今，一直想簽入中堅，依家終於有1位合適人選出現，就係拜仁慕尼黑中堅曉姆斯。呢位德國國腳已經同球會決裂，決意下月轉會市場重開之後就離隊，紅魔鬼出手要快啦。



30歲嘅曉姆斯不滿屈居後備，向會方表達離隊意願，雖然教練尼高高華近期畀佢更多上陣機會，但呢位2014年世界盃冠軍成員，仍然想去其他聯賽發展。



據悉，曉姆斯嘅經理人已經去咗倫敦，為佢轉會做準備工作，因此有傳曉姆斯可能轉投車路士或者熱刺。



不過，呢兩支勁旅防線人才濟濟，曉姆斯去到都未必有正選，反而轉投曼聯，會有更多上陣機會。



曉姆斯唔止防守穩陣，而且制空力強，經常可以喺球隊獲得角球或罰球時，後上頂入建功，曼聯既然咁渴望簽入1位優秀中堅，曉姆斯絕對係合適人選。



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