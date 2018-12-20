六人部隊照入精英賽　胡兆熾光榮離場

順德聯誼總會胡兆熾中學今年奪得九龍區D3二組的冠軍，很難想像當時在分區他們只以6位球員去應戰，但就是靠這6人的力量，帶領學校首次踏上2018-19NIKE全港學界精英籃球比賽的大舞台。今日是男子組第一階段最後一輪賽事，胡兆熾賽前有1勝1負在手，但他們在最後一場面對的，卻是學界王者拔萃男書院，雖知贏波出線機會渺茫，但他們仍以博盡無悔的心態上場。全場胡兆熾都被男拔狂攻，甚至被緊逼未能帶波過半場，但他們依然把握每一個機會，終場以29:57輸波，以1勝2負完成他們的第一個精英賽。



「這是一次很有趣的旅程，第一次入到精英賽，就可以與男拔這隊數一數二的強隊交手，是一次很開心的經歷。雖然輸波，未能晉級，但至少我們努力過，算是無憾。」胡兆熾隊長邱振國賽後說。由一支6人的A Grade球隊，到今天在精英賽場上以老帶新的團隊，今年中六即將畢業的邱振國，有話要留給一班師弟：「其實我們胡兆熾是做到的，雖然我們前幾年分區都未能出線，但今年我們為自己設計了早上6時45分的練習課，練了2個月已經有很好的成果，很想讓他們知道，6個人一樣可以做到很多。」



大家常說，一場賽事勝負並不是最重要，在比賽過程中學到的，才是球員真實的得著。但在競爭競烈的精英賽中，有幾多球隊可以真正做到，從比賽過程中學習？經過今日的比賽，我可以說胡兆熾可以。「在對手身上學到執行性，每一個戰術都執行得很好。我們亦發現他們對抗性很好，每一球上籃的決心，很多方面都比我們想像中要強，今次精英賽真的是一個很好的學習經歷。」雖然在第一階段出局，但相信在今次精英賽過程中他們學到的，遠比一場勝仗來的更多。







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