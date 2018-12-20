機會嚟喇！孫延在：想喺香港識新朋友

「韓國藝術體操小精靈」孫延在近日旋風襲港，應一連3日在柴灣青年廣場舉行的女皇盃香港藝術體操及美學體操挑戰賽邀請，擔任賽事大使並出席記者會。雖然百忙之中來港，不過這位「韓國國民妹妹」都抽空接受本報專訪，大談自己退役之後的生活，更分享自己作為藝術體操運動員的點滴。



相信過往有留意亞運會的大家，都肯定會對這位南韓體操界女神孫延在留下深刻印象，這位已經退役的藝術體操運動員，在韓國被譽為「藝術體操小精靈」，皆因她曾在2014仁川亞運會勇奪金牌，能在自己國家舉行的大賽做出驕人成績，當然受盡國民仰慕，不過她自己就坦然當時過程一點都不容易：「我覺得仁川亞運會，絕對係我體操生涯中發揮最好嘅一次大賽，不過由於係喺自己主場出賽，韓國同胞們都對我嘅表現好有期待，因此賽前其實自己壓力好大，當然可以成功奪金我覺得好開心。」



當然除了比賽場上出色表現之外，孫延在同樣唯人熟悉的當然是可愛甜美的外表，她過去亦多次成功由賽場踩過界，走入電視熒幕參與各種韓國綜藝節目，人氣絕對沒有因為退役而減退，反而因此爆紅。早前雅加達亞運會，孫延在就嘗試新挑戰，為韓國電視台做賽事評述員，過去一直以運動員身份參加賽事的她，直言這次經驗好新奇。當然除咗事業之外，年僅24歲嘅「韓國國民妹妹」和很多女孩子一樣，依然「少女心」爆棚渴望拍拖，更說出自己擇偶的條件：「過往我多數只可以接觸到體育界嘅朋友，不過我更希望日後可以識到同自己生活經歷唔同嘅男仔。當然最重要係可以認識到世界各地唔同嘅人，開闊自己眼界，所以我都希望可以喺香港識到新朋友。」



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