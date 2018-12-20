【港超專版】37只係數字‧佐迪

隨着科技的發展，數據統計及分析在現今足球世界所飾演的角色，逐漸變得更加重要。然而，現年37歲的傑志前鋒佐迪就不太喜歡數字，並強調球員的心境和態度，才是決定他們能否發揮才能的關鍵元素。



圖/文：何彥霆



跟不少本地球員一樣，年少時的佐迪，也曾遇過要在足球事業及學業間作出抉擇的難題，結果他修讀醫學學士學位時決定半途退學︰「在西班牙修讀醫學學士需要6年時間，我頭3年仍可以應付，但之後投身職業足球，球隊早上操練跟上課時間重疊，下午還要到醫院跟隨醫生當實習，由於無法兼顧，所以要在兩者中作出抉擇。最後我選擇了足球，是因為從小對足球充滿熱誠，如果現在要我再選多次，結果都會一樣。」



佐迪續說：「事隔多年，有些課本上的知識已忘記，但一些重要的依然記得。當時學到的，加深我對自己傷患、如何復原及身體機能運作的了解，我也經常跟醫生傾談，認識自己身體的構造，對球員來說十分重要。」



雖然佐迪明年3月便年滿38歲，但他笑言自己心境十分年輕︰「我不喜歡數字，說到尾，最重要還是自己的感覺，傷病會為你的職業生涯帶來影響，但現階段我感覺很不錯。雖然我腿部施過手術，但慶幸情況比較輕微。我不會為自己定下限期，因為自覺還很年輕，跟最初當職業球員時一樣，當然，現在經驗比較豐富。」



去年成功入籍並展開大港腳生涯的佐迪，今夏以超齡球員身份帶領U23出戰雅加達亞運時，勾起他一些童年回憶，他亦為小將表現感高興︰「我的出生地巴塞隆拿1992年舉辦奧運，當年見證西班牙U23贏得男足金牌，現在自己有份參與亞運這類大型運動會，腦海裏也浮現當時的畫面。我們來自不同球隊，踢法也不盡相同，很高興看見陣中小將成長，港隊可以賽和巴勒斯坦這些強敵，令我十分意外，只要他們繼續抱着這樣的態度和鬥志踢下去，相信將來會有不錯的發展。」





對叉燒飯又愛又恨



來港已有8年的佐迪，當然嘗過不少地道美食，不過他笑言對最愛的叉燒飯又愛又恨︰「叉燒飯十分好吃，是我最愛的本地食物，但作為球員不太適宜吃得太多，多吃雞肉及魚肉比較適合，所以為了球員生涯，始終都是少吃為妙！」

