結婚未夠兩年　李龍大同藝人老婆婚變

OPPA李龍大變回黃金單身漢！南韓傳媒爆料，結婚不到兩年的羽毛球靚仔李龍大驚傳婚變，已同藝人妻子卞秀美分居，兩人正在商討女兒的撫養權誰屬。現年30歲的李龍大是南韓羽壇最有名氣球星，先後與鄭在成、高成炫與柳延星搭檔高踞世界男雙打第一，也與李孝貞稱霸混雙首位。



李龍大2017年2月宣布與交往6年的女演員卞秀美結婚，當時女方已懷孕8個月，2017年4月10日女兒李藝彬出世。然而結婚不久的兩人，因個性不合陷入冷戰，雙方現已經分居。



李龍大是南韓近代最成功球手，他和李孝貞在2008年北京奧運勇奪混雙金牌，2013年喀山世大運奪得男雙與團體賽冠軍，2015年光州世大運衛冕團體賽金牌。不過，世界羽聯在2014年1月指控李龍大與搭檔金基正違反世界反禁藥組織(WADA)規定，在過去1年內先後3次未有向相關總會告知行蹤，以便接受賽外藥檢，遭當局處罰停賽1年，幸好南韓羽總後來上訴成功，李龍大逃過停賽處分。



2016年里約奧運後李龍大宣布掛拍，但隨即在2017年復出，上月還在澳門公開賽贏得復出以來男雙首冠。



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