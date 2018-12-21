【有片】蘇斯克查：展示球員最好一面！

蘇斯克查重返曼聯，開始看守領隊工作，包括研究下場對手卡迪夫城影片，其後接受官方電視台訪問，蘇B話感覺好似返咗屋企，雖然只有半年時間，但會好好享受呢段時光，最重要嘅係，佢會畀球員各抒己見，希望發揮自己強項，幫助球隊。



莫連奴在位期間，喺佢強勢管治之下，球員要嚴格執行佢嘅戰術同紀律，球員發揮唔到自己，蘇斯克查反過來實行寬鬆管治，佢話：「我希望全體球員表達自己意見，展示自己最好一面，一切最終都係睇成績，結果最重要。」



「我的工作是幫球員，希望睇到佢哋展示自己能力，佢哋已經準備就緒，今早分析並觀看卡迪夫城片段，我亦見過球隊，看過英超聯賽事。」



蘇B暗示所有傳聞中1月被清洗嘅球員，都會有公平機會表現自己，佢話：「我哋會輪換，每名球員都有上陣機會，我看過球隊近幾場比賽，現在率領球隊繼續前進。」



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