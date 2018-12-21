ABL　追擊騰飛之獅 香港東方搶W迎2019

88號球衣，代表着每場攻入8個三分球的決心。超級工商盃東方龍獅對印度國家隊一戰，劉子禮轟入10個三分球，擦亮了射手的招牌：「的確是職業生涯以來首次單場射入10個三分球，但我沒有想過是否打破自己紀錄，只是隊友傳空給我把握到。」奪得超工季軍後，香港東方今晚重回東南亞職業籃球聯賽（ABL）戰線，作客新加坡OCBC體育館，大戰新加坡騰飛之獅，力爭勝仗為2018年完美作結。



●余樂詩新加坡直擊



走空、接球、命中。射手的首要工作就是得分，哪怕只得幾分鐘上陣時間。劉子禮於今季ABL每場平均上陣8.2分鐘攻入4.7分，三分球命中率達42％：「要提升表現就要認清自己的工作，訓練時就已經要將心態準備好。今年是教練艾度托利斯執教第3年，每個人都好清楚他的要求、很了解自己落到場的工作。而我主要是琪哥（李琪）的替補，上到場只管守好每一球，把握好每一球，不用顧慮太多。」



無懼受傷決斷起手



有言，男人到了27歲以後，才開始真正成長；上月迎來28歲的子禮效力東方第4個年頭，也開始走「成熟路線」：「以往會怕幫不到球隊，但現在28歲累積了幾年經驗，只想着盡力做得更多，不會想太多負面因素，因為獲派上陣代表着教練的信任。賽季很漫長，如何保持狀態才是關鍵。」子禮的成長，除了因為所謂的「27歲定律」，更重要是他有李琪這位良師益友：「今季搭飛機到各地出戰ABL時，我總是被安排坐在琪哥旁邊，我們會藉此機會互相檢討。以前我很怕受傷，但琪哥說很多時候不能縮、不能避，一有機會就要起手，把握不到機會你只會愈來愈沒有價值。」



劉子禮想了想續說：「有時不是口講，而是身教。可能大家同位置，特別了解對方的問題，可以互相學習、交流是很好的事，希望以琪哥為榜樣，學習如何成為一個領袖。」子禮訓練時與李琪、艾利諾等對位後發現，在球場上一定要有「幾張刀」才有價值：「一定要轉變，只懂射波是不足夠，希望之後在本地、國際賽可以在場上承擔更多職責，讓球迷看到我不只是一個射手。」



1月地獄賽程唔易砌



香港東方目前錄得3勝4負，今仗對手是今季僅得1敗、排第3位的新加坡騰飛之獅。「教練提醒大家需要以更正面心態比賽，輸了幾仗並非世界末日，賽前會繼續檢討防守並翻看錄像研究對手，目前是一個『階段』。」要獲得教練、隊友信任，首先要做好本分：「今年有更多上陣時間，自己在體能、技術上都會練多一點，希望每場比賽都準備得更好。今年以新組合出戰超級工商盃，試陣比預期好，本地球員都有很多上陣機會，但對永倫一戰真的打得不夠好，防守並不理想。回到ABL戰線，就不只面對一個『泰那』，一定要加倍努力才有贏波機會。」



聖誕過後，香港東方來年1月份迎來地獄賽程，10場賽事當中更會連續打3場客戰（菲律賓火焰、西貢熱火及澳門黑熊），將會是「藍軍」一大考驗。（有線601及661台周五晚8時直播）



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh

