【今日睇波指南】聖誕快車由利物浦開始

又到聖誕,英超聖誕檔期開始,星期五率先有榜首嘅利物浦登場,作客狼隊,有統計顯示踢完聖誕新年檔期仍然領先,就好有機會捧聯賽冠軍,至於今場點睇,有請名家麥馬拿仁分析。



今日拿仁做盤神,推介周五英超獨腳戲狼隊主場挑戰利物浦,紅軍上場輕取曼聯,全場射足36腳,導致曼聯辭退領隊,利物浦五連勝狀態一流,埃及文明鋒線共射入六球,梳頓沙基利更有三個士哥,紅軍火力全面回復。



不過今場客W賠率不足1.5倍,似乎並不抵買,因為狼隊專打老虎,本季贏過車路士,和過曼城、曼聯,不敵熱刺亦都射入兩球,反映狼隊遇強愈強特性,狼隊近期回勇三連勝,主場肯定咬實利物浦不放,既然大家都有鋒力,一於捧中位數2.5球入球大。



文:麥馬拿仁



直播表

周五6:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs FC悉尼

Now 639;有線615、655台



周六1:30am 德乙 科隆 Vs 波琴

on.cc 東網



周六2:30am 西甲 基羅納 Vs 基達菲

Now 633



周六3:30am 德甲 多蒙特 Vs 慕遜加柏

Now 670、FOX +



周六4:00am 英超 狼隊 Vs 利物浦

Now 621



周六4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 艾拉維斯

Now 632



