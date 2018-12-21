總結：CP3又傷！火箭冇佢即刻冧檔

火箭喺NBA作客以99:101不敵熱火，雖然占士夏登繼續着火攻入35分，不過佢哋喺基斯保羅傷出下，最終冧檔斷送領先16分優勢，5連勝走勢宣布結束。



原本火箭喺第1節已撻着，利用瘋狂3分攻勢一度領先16分，點知基斯保羅喺第2節被偷波後，自己拉傷左腳腿筋返更衣室，就算占士夏登最後有35分、6個籃板同12次助攻，始終救唔番火箭，因為艾歷哥頓完場前射失絕殺3分。



美國傳媒預測，基斯保羅喺短期內難以復出。或者有球迷覺得，CP3嘅表現唔值4,000萬美元年薪，但無可否認，火箭冇佢好難靠占士夏登獨撐贏波，畢竟數據上，今季火箭喺佢因傷缺陣下，5戰全敗，加上今場被逆轉，證明佢好重要。



另外，占士夏登喺比賽中剷籃，意外被對手撞到左眼腫晒，可能會影響佢練習同比賽，好在佢保持樂觀，仲識得嗌球迷放心：「我自己覺得冇咩大問題，傷病點都會出現，我哋只能夠喺保羅休息嘅時候，打出更好表現，更努力去贏波。」



同日，快艇喺主場以125:121擊敗獨行俠。比賽充滿火藥味，出現過扯頭帶，同埋封阻變兜頭拍嘅場面，最後加連拿利爆發有32分、6個籃板同4次助攻，協助快艇終止4連敗。相反，當錫有32分、4個籃板同5次助攻，都阻唔到獨行俠連輸4場。



最新賽果(左方主場)



熱火 101:99 火箭

快艇 125:121 獨行俠



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