【西多夫】唔信賠率！施丹入魔機會大過佢

曼聯解僱莫連奴後，借用莫迪嘅蘇斯克查做看守領隊，暫時博彩公司將熱刺嘅普捷天奴，捧為紅魔下季領隊大熱門，不過畀我估，我覺得施丹入魔機會大過佢。



根據英國博彩公司Coral最新賠率，下季曼聯領隊大熱門係2.6倍嘅普捷天奴，跟住到3.5倍嘅蘇斯克查同10倍嘅施丹。賠率上分析，其實施丹被睇得好淡，因為英國曾經吹到佢無限接近入魔，依家變成第3熱門，反映莊家知道啲我唔知嘅嘢。



或者係個人情意結，莫連奴離開曼聯，我想施丹頂佢個位，否則英超少好多新聞。冇錯生活上，施丹偏向低調，但佢有星味有話題性，而且以熱刺主席利維嘅硬頸個性，肯定唔想放普捷天奴，除非拍枱反面，否則對方好難去奧脫福球場。



下季嘅曼聯對施丹好有吸引力，首先照走勢，唔好話歐聯，紅魔下季連歐霸盃都未必有得踢，可以專心踢英超。其次，今季曼城有機會再攞英超冠軍，以施丹嘅王者命格，佢應該覺得，單挑哥迪奧拿係佢不能逃避嘅命運。



對曼聯嚟講，施丹係留住保羅普巴最佳人選，最近佢去中國，曾經喺主持人逼問下，承認保羅普巴係現時法國隊中，佢最欣賞嘅球員，何況施丹可以吸引頂級球星加盟，紅魔想簽基利安麥巴比都不是夢，搵佢入魔更着數。 文：西多夫



下季曼聯新領隊賠率

普捷天奴 2.6倍

蘇斯克查 3.5倍

施丹 10倍

卡域克 15倍

艾迪侯域 17倍

查迪姆 17倍

阿里基 17倍

干地 21倍

雲格 21倍

施蒙尼 21倍

白蘭斯 21倍

法夫爾 21倍



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