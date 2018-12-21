講過C朗投斑馬　莫吉：施丹下季教祖記

前祖雲達斯總裁莫吉又有堅料爆，話祖雲達斯教頭阿里基下季會轉教皇家馬德里，而佢嘅空缺，將由施丹取代！莫吉係意大利球壇風雲人物，絕非吳下阿蒙，佢於剛過去夏天最早爆出C朗會投祖記，當時個個都當佢傻仔，點知最後堅成真，反映莫吉係「斑馬兵團」最可靠消息來源，若施丹下季成祖雲達斯新帥，到時就會同C朗故劍重逢，祖記勢成爭歐聯頭號熱門！



曼聯剛炒領隊莫連奴，搵嚟蘇斯克查做看守領隊，唔少傳媒都報道，紅魔正力斟施丹下季入魔，幫助曼聯復興。但莫吉就一盤冷水照頭淋，話施丹唔會教曼聯，下季將成祖雲達斯主帥。呢名重量級人物表示：「我最近同一啲重要人物傾過，知道皇馬會成功撬走阿里基，而施丹下季就會教祖雲達斯。其實當施丹離開皇馬後，銀河艦隊已向阿里基招手，但一來施丹歐聯戰績太強，即刻接手難免失色，二來阿里基希望為祖雲達斯奪得歐聯冠軍，所以拒絕咗皇馬邀請。但依家已經過咗冷河，當面對皇馬再次垂青，阿里基好難拒絕。」



施丹於球員時代踢過祖雲達斯，曾替斑馬兵團攞過兩次歐聯錦標，對呢間舊會好有感情，所以施丹傾向教祖記多過曼聯，亦非常合理。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI