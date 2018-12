【賽程落齊】紅軍堅地獄！曼聯易踢盡谷

其他歐洲主流聯賽歇冬,但英超就睬你都傻,照踢都嫌未夠刺激,仲要大開快車!英超聖誕、新年快車,係每季英超非常關鍵嘅時間,對爭標或護級球隊都至關重要。當然大家都比較留意爭標組啦,本季大熟大勇嘅利物浦,目前做緊聯賽榜一哥,但於快車期間就迎來Big Six之中最難踢嘅賽程,今晚深夜先惡鬥專打老虎嘅狼隊,稍後時間接連要大戰阿仙奴同最大對手曼城;雙反剛啱換領隊嘅曼聯,快車時就易踢得多,唔知看守領隊蘇斯克查,會唔會為紅魔帶來小陽春呢?



利物浦先於歐聯殺入16強,之後再擊倒死敵曼聯,氣勢一時無倆,繼續壓住曼城做一哥。但呢個一哥位唔係易坐,因為紅軍面臨地獄賽程,首先狼隊今季贏過車路士,和過曼市雙雄,呢班波絕對唔易啃;之後對紐卡素雖較易應付,但跟手先於晏菲路鬥阿仙奴、再作客曼城,利物浦首循環對兵工廠同藍月亮都贏唔到,其中鬥曼城仲要作客,利物浦要保住聯賽不敗身極有難度。



曼聯辭退莫連奴,搵嚟歐聯功勳射手蘇斯克查領軍,於「新帥效應」下紅魔應可止跌回升。紅魔鬼現時僅排第六,同第四合車路士相差11分,要後上取來季歐聯資格唔係易事,好彩球隊於聖誕、新年快車遇到筍賽程,對手分別只係卡迪夫城、哈特斯菲爾德、般尼茅夫同紐卡素,得般茅稍為難踢,但紅魔有主場之利,堅係全取12分不是夢呀!



英超聖誕快車賽程(前者主場)

22/12

周六凌晨4:00

狼隊 Vs 利物浦



22/12

周六晚8:30

阿仙奴 Vs 般尼



周六晚11:00

般尼茅夫 Vs 白禮頓

車路士 Vs 李斯特城

哈特斯菲爾德 Vs 修咸頓

曼城 Vs 水晶宮

紐卡素 Vs 富咸

韋斯咸 Vs 屈福特



23/12

周日凌晨1:30

卡迪夫城 Vs 曼聯



24/12

周一凌晨零時

愛華頓 Vs 熱刺



26/12

周三晚8:30

富咸 Vs 狼隊



周三晚11:00

般尼 Vs 愛華頓

水晶宮 Vs 卡迪夫城

李斯特城 Vs 曼城

利物浦 Vs 紐卡素

曼聯 Vs 哈特斯菲爾德

熱刺 Vs 般尼茅夫



27/12

周四凌晨1:15

白禮頓 Vs 阿仙奴



周四凌晨3:30

屈福特 Vs 車路士



28/12

周五凌晨3:45

修咸頓 Vs 韋斯咸



29/12

周六晚11:00

白禮頓 Vs 愛華頓

富咸 Vs 哈特斯菲爾德

李斯特城 Vs 卡迪夫城

熱刺 Vs 狼隊

屈福特 Vs 紐卡素



30/12

周日凌晨1:30

利物浦 Vs 阿仙奴

周日晚8:00

水晶宮 Vs 車路士

般尼 Vs 韋斯咸

修咸頓 Vs 曼城



31/12

周一凌晨0:30

曼聯 Vs 般尼茅夫



1/1

周二晚8:30

愛華頓 Vs 李斯特城



周二晚11:00

阿仙奴 Vs 富咸



2/1

周三凌晨1:30

卡迪夫城 Vs 熱刺



3/1

周四凌晨3:45

般尼茅夫 Vs 屈福特

車路士 Vs 修咸頓

哈特斯菲爾德 Vs 般尼

韋斯咸 Vs 白禮頓

狼隊 Vs 水晶宮

紐卡素 Vs 曼聯



3/1

周五凌晨4:00

曼城 Vs 利物浦



