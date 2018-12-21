【精英賽】寶覺隊長：終極是全勝攞冠軍

2018-19NIKE全港學界精英籃球比賽今日在林士德體育館展開第二階段賽事，男子組分別上演兩場激烈大戰，由寶覺中學和英華書院取得重要一勝！至於女子組方面，協恩中學和英華女學校兩支大熱門亦取得第二階段首勝。



女子組在第二階段首天已經上演多場精彩大戰，例如協恩中學對浸信會永隆中學和英華女學校硬撼寶覺中學。今季將爭取精英賽7連霸的協恩，面對永隆贏得並不輕鬆，上半場永隆有陳樂如頻頻開火，加上協恩眾將手感不佳，多次錯失得分機會，半場永隆僅以6分落後。第三節永隆更憑主力關海佩和陳樂如聯手，一度追至1分差，逼得協恩使出全場緊逼，加上陳欣汶和劉芳盈的配合，終場協恩以57:31擊敗永隆。面對強如協恩，永隆亦不畏懼，賽後主教練林碧怡，對球隊表現亦感滿意：「大致上我都滿意球員的表現，其實現階段我們的目標不是要贏協恩，因為真的很難，我們一目標都是精英賽4強，最重要是表現我們的精神出來。」



至於男子組方面，死亡X組今日由寶覺中學和漢華中學合演激戰。作為九龍區D1冠軍，寶覺一開波就由隊長何旭峰轟入2球三分，帶領球隊打出一波14:3的攻勢，上半場寶覺最多領先漢華21分。但下半場漢華有主力邱家樂在籃底狂轟，一度追至41:45，但寶覺最後王健朗在尾段連取數分，成功頂住壓力，以51:43擊敗漢華，在死亡之組先取一勝。隊長何旭峰賽後表示，球隊在領先的時候表現鬆懈，下場對林大輝一定要改善這個問題：「我們部署林大輝比較多，贏了這一場穩一穩定，但仍然不可以鬆懈，我們爭取的是首名出線，終極目標是全勝拿冠軍。」



而另一場男子組賽事則上演絕殺，由張振興伉儷書院與與英華書院，英華在上半場表現不佳，被張振興拋開16分。但換邊後情況大逆轉，英華分別有龍子傑和蕭瑋耀聯手搶分，一度反超對手，賽事進入最後21秒，張振興有張文健上籃得手追平，之後更有郭凱文兩罰全中，領先英華2分。在最重要關頭，英華有蕭瑋耀3分絕殺得手，英華終場以60:59擊敗大熱門張振興，取得第二階段的關鍵勝仗。





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