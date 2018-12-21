直播波衰格？【創富Form】都有辦法！

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打機就話要砌Combo，點諗到買波都要起晒Combo先有錢贏，我哋「創富Form」一連兩星期播漢堡，經過前一星期教訓，上周未開波前已叫大家買定上盤、讓球和，走地再補入球細，結果呢隊衰波「一如所料」領先2比1下搓到完場，真係贏錢都畀佢哋吹脹！不過，正所謂「隊波衰格，我有辦法」，結果都阻唔到我哋一眾朋友注注收錢，要歇冬前贏多日過快樂聖誕，今晚務必跟實我哋節目，留言喺FB啦。



還好老闆們待我哋幾個主持不薄，歇冬前畀場科隆我哋睇，同樣係升班大熱，科隆5連勝5口上盤食落永遠冇骨，今晚對波琴讓半一係鋼膽，走地睇住我哋買下一隊實冇死。今日仲要鬼咁好，睇到下半場有場西甲開波，基羅納係西甲第一「搞事分子」，呢班波有強大火力，但不時作客泊大巴死守，返主場惡到暈唔需要理會佢哋近績，等埋科隆可玩吓走地過關。



周五晚戲碼好足，緊接其後就係德甲榜首大戰多蒙特對慕遜加柏，慕遜傷兵多兼客場弱，本來應秤先「多仔」，但多蒙特剛被破不敗金身兼征戰頻頻，一樣惡打，呢場一定要睇住玩，甚至見中位數1.5/2球先好買入球大。夜啲仲有利物浦，撞正強隊殺手狼隊會點？咪當利記久攻不下，買個入球細睇住波先，真係咬得入第一球先追番個大未遲。



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