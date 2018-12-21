【港超專版】「阿冼」：賣古着同教波差唔多

夢想FC教練冼家裕近年積極為球壇培訓新力軍，今季冒起的新星彭林林便是他的門生。在場外與好友朱兆基一同經營古着店「美華氏」的他，認為挑選球員和時裝都有共通之處：「我揀衫會睇款、顏色，拼出嚟個效果OK喎，就好似睇球員咁，可能我鍾意佢嘅心態、技術、打法符合到我要求。」



圖/文：陳焌鏗



除了日常訓練外，「冼Sir」空閒時需到店內處理大小事務，問及教波難還是做生意難時，他坦言：「兩樣都難，賣衫係潮流嘢，好多變數預計唔到，所以做生意會有衝擊；教波面對唔同問題，唔同年紀有唔同教法，不過教波我掌握得好少少。兩樣嘢有唔同，做生意會影響收入，壓力大啲。開呢間古着店時，有個由細玩到大、做呢行做咗好多年嘅朋友帶住做，輕鬆好多、易好多，依家我都係學嘢階段，因為依家賣古着唔係咁容易，加上好多設計都係靠我個朋友同佢嘅團隊，不過當中我都有好多得着。」



做生意，永遠不會一帆風順，就正如球隊一樣，總不會是長勝將軍：「除咗賣衫，我都試過賣薯條，我人生經驗豐富啲，見識到高低潮，就識點樣去解決困難，呢方面可以同足球扯上關係，好似連輸十幾場後，要諗方法改善成績，正如生意唔好要諗方法改善、做番好。」「冼Sir」說。



問到夢想FC隊中哪位最潮，「冼Sir」笑言：「嘩，最潮呀？如果計打扮，我覺得我哋個管理『傻強』個造型比較突出少少，好似舊年聖誕節周年晚宴，佢都扮耶穌，比較出眾。」風趣幽默的他又指不會強逼球員到店內選購衣飾：「自己鍾意咪過嚟睇下囉，唔會逼佢哋過嚟嘅，佢哋鍾意、覺得幾靚就會搵我，『Jordan』（即球員林樂勤）、黎厚希都有嚟買吓嘢。」





「冼Sir」醒你：「我撐本地波」有【自己友優惠】



為慶祝美華氏開業4周年，由即日起到2018年12月31日，只要分享「我撐本地波」facebook帖子，加上讚好Midwest Vintage同我撐本地波兩個專頁，便能獲得額外9折優惠，「美華氏」天后總店及旺角分店都用。



訪問當日，「冼Sir」向記者推介了4樣焦點產品：「我自己比較鍾意啲原汁原味嘅古著，有啲衫係80年代、70年代，有啲牛仔褸係60年代，我比較鍾意呢啲，係舖頭其中一樣最強嘅嘢。其次就係自家產品，我哋會用舊衫然後砌一件新衫，例如牛仔Kimono（日式和服外套），用牛仔布去砌一件衫出嚟，都係靠我好朋友嘅團隊去設計、去做。之後就係新產品喇，我哋有個設計師，設計一啲復刻嘅褲，仿效以前嘅軍褲款式去做。再講就係熊公仔，都係自己設計，用以前啲布去砌隻熊仔出嚟，可以叫做有血有汗嘅產品。」



