【英超快車】利物浦作客狼隊有伏味

周五深夜(21日)晚英超聖誕年快車頭場，狼隊主場迎戰利物浦，唔講唔知，原來狼隊今季5鬥Big6球隊只輸過1場，今場初盤客W有1.43倍，以榜首球隊計數，明顯熱唔透喎，怕唔怕有伏？《彩報》即時戰報答到你。



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根據即場投注神器「即時戰報」開波前同開波後都會計算勝率，今場開波前就計出利物浦勝出機會有61%，和波機會24%，狼隊贏波機會都有15%，唔怪得熱唔透。



最重要睇吓平均失球，狼隊只係失1.1球，得球亦係1.1球，輸波機會唔高，再睇埋利物浦嗰邊，平均得球係2.2球，失球係0.4球，兩邊防守都唔錯，玩客W有少少風險，不如賽前博個中位2.5球入球細，之後上win.on.cc開「即時戰報」玩走地，到時分分鐘贏多幾注！



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