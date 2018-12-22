葛斯足球生涯再「動L」　蜜蜂兵團呢鋪掂喇

德甲周六(22號)上演榜首大戰，由「一哥」多蒙特主場迎戰「老二」慕遜加柏。「蜜蜂兵團」今場表現出色，憑住18歲小將查頓辛祖又入靚波，加上馬高列奧斯換邊後再入一球，終以2比1小勝，由週中快車被杜塞爾多夫打破不敗身後，極速反彈贏波。



多蒙特今場贏波最大功臣，係送出2次精彩助攻嘅馬里奧葛斯，呢位2014年世界盃決賽冠軍英雄，曾經係球場內外嘅大贏家，球場外有激索女友Ann-Kathrin、球場內獲譽「德國金童」，可惜佢自從轉會拜仁慕尼黑後一沉不起、身材愈踢愈肥，2年前重返多蒙特雖然有起色，但已經踢唔返巔峰時期水準。



不過，馬里奧葛斯依家其實只係26歲，今季多蒙特大爆發，佢嘅表現亦穩步上揚，今場2個助攻就係最好證明，事關葛斯對上1次單場交出2次助攻，已經要數到5年前(2013年)對奧斯格堡，似乎馬里奧葛斯嘅足球生涯有望再「動L」！



全取3分嘅「蜜蜂兵團」，依家以17戰42分排榜首，會以「冬季冠軍」身份喺歇冬後迎接下半季，全力向自2012年球會首個德甲冠軍進發。



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