【有片】沙拿又士哥　紅軍紅爆聖誕

即睇穆罕默德沙拿開紀錄入波：https://bit.ly/2BAjGU4



英超周五獨腳戲有利物浦作客狼隊，本來狼隊近排3連勝砌低埋車路士，以為會畀到「紅軍」壓力，可惜佢哋班前鋒屢失良機，把握力超差，結果面對有超級射手穆罕默德沙拿壓陣嘅「紅軍」，咪喺主場輸0比2囉！



今場為「紅軍」先拔頭籌嘅係沙拿，呢位埃及射手喺開賽18分鐘就喺禁區內接應右路地波傳中，近柱搶點射入領先。呢球係沙拿近4場聯賽第5個入波，近排腳風大順嘅佢，依家仲以11個入球排喺射手榜首席，認真犀利。



至於為「紅軍」埋齋嘅則係華基爾雲迪積克，佢喺68分鐘接應沙拿妙傳，近門撞射入網，為球隊鎖定勝局。呢位荷蘭中堅今場除咗入波，繼續喺後防一夫當關，帶領利物浦力保不失，絕對係贏波功臣。至於贏波之後嘅「紅軍」，喺英超已經累積7連勝，依家佢哋以18戰得48分排榜首，帶甩打少場嘅曼城4分，經已肯定可以「一哥」之位過聖誕呀！恭喜恭喜！



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