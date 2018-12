【今日睇波指南】曼聯易帥首騷唔睇點得

英超聖誕快車啟動,今晚包括曼城、車路士同阿仙奴等都有比賽,不過全城焦點,一定係換咗領隊嘅曼聯,由蘇斯克查領軍嘅首戰,點可以錯過?同晚仲有世冠盃決賽,皇馬對住艾阿恩,都值得捧場!



周六2:35pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 布里斯班獅吼 Now 639;有線615、655台



周六4:50pm 澳職 墨爾本城 Vs 墨爾本勝利 Now 639;有線615、655台



周六7:30pm 意甲 拉素 Vs 卡利亞里 Now 638;有線602、662、614、654台



周六8:00pm 西甲 貝迪斯 Vs 伊巴 Now 632



周六8:30pm 英超 阿仙奴 Vs 般尼 Now 621



周六10:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 費倫天拿 Now 638;有線614、654台



周六10:00pm 意甲 拿玻里 Vs 史帕爾 Now 639;有線603、604、615、655台



周六10:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 雲達不來梅 Now 670、FOX +



周六10:30pm 德甲 史特加 Vs 史浩克04 Now 671、FOX +



周六10:30pm 德甲 利華古遜 Vs 哈化柏林 Now 672、FOX +



周六10:30pm 德甲 漢諾威 Vs 杜塞爾多夫 on.cc 東網



周六11:00pm 英超 曼城 Vs 水晶宮 Now 621



周六11:00pm 英超 車路士 Vs 李斯特城 Now 622



周六11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 屈福特 Now 623



周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 白禮頓 Now 624



周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 富咸 Now 625



周六11:00pm 英超 哈特斯菲爾德 Vs 修咸頓 Now 626



周六11:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 愛斯賓奴 Now 632



周日0:30am 世冠盃 艾阿恩 Vs 皇家馬德里 有線602、662台;香港開電視77台



周日1:00am 意甲 基爾禾 Vs 國際米蘭 Now 638;有線603、604、614、654台



周日1:30am 英超 卡迪夫城 Vs 曼聯 Now 621



周日1:30am 西甲 巴塞隆拿 Vs 切爾達 Now 632



周日1:30am 德甲 法蘭克福 Vs 拜仁慕尼黑 on.cc 東網;Now 670、FOX +



周日3:30am 意甲 祖雲達斯 Vs 羅馬 Now 638;有線614、654台



周日3:45am 西甲 畢爾包 Vs 華拉度列 Now 632





