【賽後解碼】紅軍捧盃時辰到　105分夠做！

利物浦今季勢如破竹，穆罕默德沙拿領導嘅鋒線早被公認為世界數一數二，依家連防線都做到滴水不漏，實力同穩定性比曼城有過之而無不及。利物浦周六(22號)作客擊敗狼隊後，提前鎖定成為英超「聖誕冠軍」，更加係捧盃嘅一大吉兆！



翻查數據，對上9個球季喺聖誕節當日做「一哥」嘅球隊，有8隊都成為最終王者，當中包括對上4年嘅車路士(2014年及2016年)、李斯特城(2015年)同曼城(2017年)。雖然唯一一次例外嘅主角就係2014年嘅利物浦，當年「紅軍」發生謝拉特經典跣腳「跣」走冠軍，不過今季利物浦表現超級穩定，甩轆機會唔高囉。



雖然曼城本身實力都好強，不過實力唔見得喺利物浦之上，「紅軍」領隊高普賽後就話，今季可能要拎夠105分嚟捧盃：「目前為止今季係非常特別，聖誕節前(我哋)就拎到48分真係好Crazy，不過車路士、曼城、熱刺、阿仙奴都唔可以輕視，前列幾隊好少失分，最後可能要拎夠105分先至可以封王。」



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