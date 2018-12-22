【人物誌】6%的體脂肪率──紀平梨花

沒辦法，人天生就有差別，假如人人都能在放下奶瓶不久，便可以跳過8層高的跳箱、會3位數加法‧‧‧‧‧‧那麼人人都可以是新一代「日本冰后」紀平梨花！



12月初加拿大溫哥華舉行的花式滑冰大獎賽（GP）總決賽，隸屬關西大學俱樂部的16歲美少女紀平梨花，成功完成甚少有女子選手能夠掌握的Axel（阿克薩爾跳）3周半跳躍，以總成績233.12分獨佔鰲頭拿下首冠，成為日本新生代冰后。



紀平梨花是繼淺田真央在2005年之後，另一位國際大賽首戰便摘下桂冠的日本選手，她說：「真的很慶幸一路走來都沒放棄。」



堅持就能成功那麼簡單？



梨花出身兵庫縣西宮市，來自一個4口之家，父親紀平勝己是個普通上班族，母親實香則是百貨公司店員，家庭平凡得很，偏偏出了一個她這樣的神童。年僅1歲零9個月，便在廣田幼稚園接受菁英教育的她，可以說天生異稟，當時就能跳過8層高的跳箱，甚至可以後彎或倒立姿勢行走，還做過單手側翻。及至年紀稍長，梨花曾在學校陸運動會，獲得1600米跑第一名，拋開其他同學超過半個圈，恐怖極了！



花滑女將一般平均體脂肪率是10至15%左右，南韓花滑女神金妍兒就是10%・日本上一任冰后淺田真央是7%，紀平梨花卻只得6%，數值與網球名將錦織圭、職棒巨星鈴木一朗相同，身體肌肉比例媲美男子運動健將。



不只運動細胞發達，她在入讀小學前已經學會3位數加法，所以最擅長的科目是數學，梨花承認：「相比背書，我比較喜歡理解公式之類的。」天資聰敏的她，還曾學習電子琴、鋼琴、芭蕾、舞蹈、游泳和體操，堪稱多才多藝。



受大自己4歲的姐姐萌繪的影響，梨花學習花式滑冰至今，不經不覺已13年。現在梨花把目標鎖定2022年北京冬奧，因而改為就讀一間函授制的高中，利用交通往返途中透過電腦念書，以確保有足夠時間練習花滑，她說：「不惜減少睡眠時間努力不懈，就是希望能在奧運贏得金牌。」



貴在堅持以外，還有執著。為了跳出高難度的阿克薩爾跳3周半或4周跳，梨花對每個動作細節都追求完美，連服裝也如是，如果穿了覺得「跳起來身體會有被拉扯感覺」，便會馬上修改裙子長度。



個性認真且溫厚的梨花，原來也喜歡煮飯，練習時所帶便當多數是她自己親手烹調。她又喜歡倉鼠和狗等小動物，只因經常遠赴外地比賽無法認養，這點令她頗為煩惱，惟有用智能手機欣賞寵物照片，借此自我療癒。這一切的「犧牲」，完全為了實現奧運金牌夢想。



說到這裏，如果你還不肯承認她是個神童，就只能這樣形容紀平梨花了──一個「不簡單」的普通人。



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