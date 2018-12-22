中堅版美斯！利物浦有「零瑕疵」神人

利物浦上季初曾被批評「有前冇後」，不過今季踢咗18場聯賽只失7球，係英超防守力最強球隊，荷蘭中堅華基爾雲迪積克今年初加盟，就係「紅軍」防線脫胎換骨嘅最最最主要原因。



周六(22號)利物浦2比0擊敗狼隊一仗，華基爾雲迪積克就用表現證明佢係「中堅版美斯」，身材、體能、制空力、攔截、組織力等頂級防守球員要具備嘅條件，華基爾雲迪積克全部有齊，佢今場頭槌成功率達到100%，另外仲有5次成功解圍，傳球成功率92%，防守做到滴水不漏之餘，仲可以組織埋攻勢。



更加可怕嘅係，擁有1米93嘅身高，通常速度上都會較為輸蝕，但呢套準則唔適用於神人身上，華基爾雲迪積克今場曾經有一幕同狼隊前鋒艾達馬查奧爾鬥爆，當時艾達馬查奧爾右路快放，但雲迪積克就硬生生用速度跑贏對手食位兼攞波！艾達馬查奧爾乜水？咪就係喺《FIFA19》入面速度同基利安麥巴比一樣有96分嘅人囉！



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